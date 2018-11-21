﻿ В Британии попугай сам вызвал пожарных, Mixnews.lv

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Житель Англии очень удивился, когда в его дом в Нортгемптоншире приехали пожарные. Оказалось, что его попугай слишком хорошо имитирует звук пожарной сигнализации.

63-летний Стив Докерти завел 17-летнего африканского серого попугая Джаза около года назад, и до не давних пор он не знал о талантах своего питомца.

Как рассказывает хозяин необычной птицы, пожарных вызвали операторы компании, установившей дымовую сигнализацию. Им показалось, что сработал их прибор.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com