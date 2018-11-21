﻿ СМИ рассказали о последних минутах жизни саудовского журналиста Хашогги, Mixnews.lv

В мире |

В распоряжении издания Haberturk попали две аудиозаписи первых минут пребывания журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в день его убийства. Один из голосов на записи принадлежит Хашогги, подтвердили журналистам турецкие источники, которые ссылаются на выводы прокуратуры Стамбула.

Haberturk записи не опубликовал, но описал их содержание. Общая продолжительность составляет 11 минут. По информации издания, власти Турции передали их ЦРУ.

Хашогги зашел в консульство 2 октября в 13:14 по местному времени, где его встретили четыре человека, пишет Haberturk. Судя по записи, журналист сразу же потребовал отпустить его руку.

Семь минут спустя Хашогги отвели в административную зону дипмиссии. В помещение пришли трое саудовцев, в том числе предполагаемый лидер прибывшей в Стамбул группы из 15 сотрудников спецслужб Махер Абдулазиз Мутреб. В беседе также участвовал генконсул Мухаммад аль-Отаиби, утверждает издание. Мутреб назвал Хашогги предателем и пообещал, что его заставят ответить. Оставшееся время на записи слышны крики и шум потасовки.

Махера Мутреба Haberturk назвал охранником саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Издание также опубликовало снимок входа Мутреба в генконсульство в Стамбуле утром 2 октября, сделанный с камеры видеонаблюдения.

Днем ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп получил аудиозапись убийства Хашогги, ему пересказали ее содержание и он отказался ее слушать лично.

Эр-Рияд сначала утверждал, что Хашогги вышел из консульства вскоре после того, как туда зашел. Затем там говорили, что ничего не знают о его судьбе. Затем там признали, что журналиста убили в дипмиссии, но заметили, что произошло это случайно.

В рассказе высокопоставленного саудовского источника для Reuters фигурирует Махер Мутреб. По его словам, этот оперативник говорил с Хашогги в кабинете генконсула и приглашал его вернуться в Саудовскую Аравию. В случае отказа он пригрозил заставить его выпить лекарства и похитить.

Собеседник Reuters назвал это заявление попыткой запугать журналиста вопреки приказам. Участники операции по возвращению Хашогги нарушили приказ, стали применять к нему силу, и один из оперативников применил к журналисту удушающий захват, после чего он задохнулся.

Источник: "Дождь"