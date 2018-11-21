﻿ На Украине увидели проседание Крымского моста, Mixnews.lv

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На Украине увидели проседание Крымского моста (20)

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В мире | 21 ноября 2018 года, 09:52

Украинские власти рассказали о «проседании» опор Крымского моста, сообщает ФАН.

Уточняется, что украинские эксперты сделали такие выводы на основании снимков из космоса. По их словам, опоры сооружения просели на несколько сантиметров.

По словам экспертов, опоры моста опускаются со стороны Крыма. В свою очередь железнодорожная арка в центре моста «поднимается» на три сантиметра в год.

Кроме того, в Киеве сообщили, что данный процесс негативно влияет на акваторию Черного моря и угрожает здоровью людей.

Источник: Газета.ru
Комментарии 20
андрюХА2 часа назад
Мозги у рагулей просели..
Вот и гонят пургу!
Сами в гоVне по уши - но тужаться.. клоуны!
5
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yes2 часа назад
сваи забивали по 100м , макс что будет видно это по асфальту, потрескается или ешё что, но ни как со спутника увидеть, это враньё
5
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Ха!2 часа назад
Вна Украине ещё и не то видят.)))))
4
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