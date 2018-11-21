﻿ Названы страны с самым высоким риском смерти при стихийном бедствии, Mixnews.lv

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Издание Der Spiegel опубликовало рейтинг стран, в которых наиболее высока вероятность гибели людей в результате стихийных бедствий.

Самыми опасными странами были признаны острова Вануату, Тонга и Филиппины. Во всех трех государствах очень высок риск землетрясений, цунами и извержений вулканов.

Также в исследовании говорится о высоком риске смерти от удара стихии в странах Центральной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

Отмечается, что Россия оказалась страной с низким уровнем подобной опасности.

Самыми безопасными странами авторы рейтинга признали Саудовскую Аравию, Монголию и Канаду.