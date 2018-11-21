﻿ Facebook раскритиковали из-за аукциона по выкупу 16-летней невесты, Mixnews.lv

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Компания Facebook попала под шквал критики из-за «варварского использования технологий» после того, как на платформе соцсети состоялся аукцион по продаже 16-летней невесты из Южного Судана, передает американский телеканал CNN.

В социальной сети состоялся аукцион за руку и сердце 16-летней девушки из Южного Судана. В Facebook заявили, что соответствующий пост был удален, однако это случилось уже после того, как девушка вышла замуж.

По данным благотворительной некоммерческой организации по правам ребенка Plan International, среди претендентов были пять мужчин, некоторые из них являлись высокопоставленными должностными лицами правительства Южного Судана. Сам аукцион начался в соцсети 25 октября, компания удалила сообщение 9 ноября — спустя 15 дней, напоминает CNN. Сообщается, что отец невесты получил в обмен на свою дочь 500 коров, несколько машин и $10 тысяч.

Правовые активисты обеспокоены тем, что этот пример может послужить и другим семьям, которые ради выгоды готовы устроить аукцион за будущую невесту.

Директор странового отделения Plan International по Южному Судану Джим Отим считает, что подобное «варварское использование» технологий напоминает рынок рабов.