﻿ Скандал в шоу "Голос": Юрий Лоза наехал на рэпера Басту, Mixnews.lv

Скандал в шоу "Голос": Юрий Лоза наехал на рэпера Басту
Музыкант Юрий Лоза подверг критике российский проект «Голос», выразив мнение, что он не нацелен на поиск новых талантов. Он также назвал членов жюри «слабенькими вокалистами и артистами», отметив, что рэпер Баста, на его взгляд, не умеет петь.
«Члены жюри очень слабенькие сами — как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайм. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайм — будет не меньшая популярность, а большая», — заявил известный музыкальный эксперт.
По его словам, в российском «Голосе» «все прописано от начала и до конца».
«Вся наша медиасистема заточена на покупку устаревшего иностранного вторсырья. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого по первоначальным ценам. На этом они и живут, зарабатывают, — продолжил Лоза. — В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили».
Музыкант пояснил, что члены жюри «Голоса» якобы намеренно отсеивают наиболее сильных конкурсантов, боясь возможной конкуренции на эстраде в будущем.
«Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри», — передает его слова Газета.ру.
В настоящий момент на российском телевидении идет уже седьмой по счету сезон основного «Голоса» (у проекта также есть детская версия и версия «60+»), носящий название «Голос. Перезагрузка». Наставниками очередного эпизода шоу являются уже упомянутый рэпер Василий Вакуленко, поп-певица Ани Лорак, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе.