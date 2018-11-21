﻿ Скандал в шоу "Голос": Юрий Лоза наехал на рэпера Басту, Mixnews.lv

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Музыкант Юрий Лоза подверг критике российский проект «Голос», выразив мнение, что он не нацелен на поиск новых талантов. Он также назвал членов жюри «слабенькими вокалистами и артистами», отметив, что рэпер Баста, на его взгляд, не умеет петь.

«Члены жюри очень слабенькие сами — как вокалисты, как артисты. Чему может научить хорошего певца рэпер Баста? Который петь не умеет. А популярен он только потому, что его показывают по Первому каналу в прайм-тайм. Возьмите любой проект и покажите его в прайм-тайм — будет не меньшая популярность, а большая», — заявил известный музыкальный эксперт.

По его словам, в российском «Голосе» «все прописано от начала и до конца».

«Вся наша медиасистема заточена на покупку устаревшего иностранного вторсырья. Когда какой-то проект на Западе набивает оскомину, его продают дешево, а наши его покупают дорого по первоначальным ценам. На этом они и живут, зарабатывают, — продолжил Лоза. — В этом проекте все прописано от начала до конца: расстановка, как реагируют судьи, что нужно брать, чего не брать, там ни о каких талантах разговора нет. Нужны характеры, нужны типажи, свара в рамках, чтобы об этом говорили».

Музыкант пояснил, что члены жюри «Голоса» якобы намеренно отсеивают наиболее сильных конкурсантов, боясь возможной конкуренции на эстраде в будущем.

«Хороших, сильных артистов, с которыми трудно потом будет бороться, чтобы народ не возмущался, обычно отсеивают на слепых прослушиваниях. Смотрят материал, и всех сильных стараются убрать. Еще вдруг победят, а потом будут толкаться на эстраде и мешать петь членам жюри», — передает его слова Газета.ру.

В настоящий момент на российском телевидении идет уже седьмой по счету сезон основного «Голоса» (у проекта также есть детская версия и версия «60+»), носящий название «Голос. Перезагрузка». Наставниками очередного эпизода шоу являются уже упомянутый рэпер Василий Вакуленко, поп-певица Ани Лорак, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и композитор Константин Меладзе.