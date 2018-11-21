﻿ Директором Интерпола избран кореец - фаворитом называли россиянина, Mixnews.lv

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Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян избран директором Интерпола по итогам сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае. Ранее главным фаворитом на эту должность был генерал российского МВД Александр Прокопчук.

Должность президента Интерпола оказалась вакантной после того, как представитель Китая Мэн Хунвэй внезапно пропал во время поездки на родину, а затем подал в отставку в связи с начатым против него в КНР расследованием по обвинению в коррупции.

После отставки Мэн Хунвэя временно исполняющим обязанности главы Интерпола стал Ким Чон Ян, который ранее занимал должность старшего вице-президента организации.

Обычно президента организации избирают на четыре года, однако Ким Чон Ян избран сроком на два года - до окончания мандата предыдущего руководителя.

По данным информационного агентства Рёнхап, 57-летний Ким Чон Ян ранее работал в полиции Сеула, а также занимал должность начальника полиции южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо. В Интерполе он начал работать в 2012 году, а в 2015-м стал вице-президентом организации.

Новость о возможном назначении Прокопчука на пост главы Интерпола была встречена бурным недовольством со стороны некоторых западных стран.

Группа сенаторов из США выступила с совместным обращением, в котором отмечалось, что "избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Прокопчука сродни идее поставить лиса во главе курятника".

Во вторник американский телеканал Си-эн-эн сообщил, что сенатор-республиканец Марко Рубио предпринимал попытки через министерство юстиции и Госдепартамент напрямую лоббировать страны-члены Интерпола против избрания Прокопчука.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "решительно поддерживает" кандидатуру Ким Чон Яна.

Против Прокопчука выступил и ряд британских министров, по мнению которых избрание россиянина на пост главы Интерпола станет "оскорблением пострадавших в результате химатаки в Солсбери".

Самую жесткую позицию по этому вопросу заняла Литва: во вторник парламент этой страны принял резолюцию, согласно которой республика выйдет из Международной организации уголовной полиции, если ее президентом будет избран россиянин Прокопчук.

Глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что Украина также может приостановить членство в Интерполе, если организацию возглавит Прокопчук.

При этом в самом Интерполе заявили, что не допустят срыва выборов президента организации.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк назвала заявления западных политиков "кампанией по дискредитации российского кандидата".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал обращение американских сенаторов попыткой вмешаться в избирательный процесс.

Источник: Русская служба BBC