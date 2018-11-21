﻿ СМИ: США внедрили агентов в надвигающийся караван мигрантов, Mixnews.lv

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СМИ: США внедрили агентов в надвигающийся караван мигрантов (3)

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В мире | 21 ноября 2018 года, 16:50

Внутри каравана мигрантов, который продвигается со стороны Мексики к границам США, работают агенты американского Министерства внутренней безопасности. Они выясняют планы беженцев о методах пересечения границы.

По словам двух сотрудников американского ведомства, они собирают разведданные от тайных информаторов, находящихся внутри каравана мигрантов, который сейчас приближается к границе Мексики с Калифорнией, а также мониторят текстовые сообщения беженцев, сообщает NBC со ссылкой на источники.

Четыре тысячи беженцев, в основном из Гондураса, по мере своего продвижения используют группы WhatsApp для координации своих действий и общения, и агенты Министерства внутренней безопасности США присоединились к ним для сбора информации.

Сбор развединформации в сочетании с докладами сотрудников ведомства, работающих в Мексике с правительством этой страны, нацелен на мониторинг размеров каравана мигрантов, его передвижений и любых потенциальных угроз безопасности, которые могут от него исходить.

В частности, 20 ноября агенты сообщили журналистам, что, по данным их разведки, группа мигрантов собирается пробежать по полосам для автомобильного движения на пограничном переходе недалеко от Сан-Диего. В результате пограничная охрана закрыла все полосы пересечения границы в северном направлении с трех до шести часов утра. Однако попытка прорваться через границу так и не была предпринята мигрантами.

В Министерстве внутренней безопасности оправдывают финансовые затраты на разведку внутри каравана мигрантов тем, что власти должны США знать, кто пытается въехать в их страну, так как среди беженцев могут быть и преступники.

Сейчас по территории Мексики в направлении США идут сразу несколько караванов мигрантов, в основном из Гондураса. Общая численность колонны достигает пяти тысяч человек. Со стороны Соединенных Штатов на границе усилено патрулирование: по данным агентства АР, власти начали укреплять государственную границу, разделяющую города Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихуана (мексиканский штат Нижняя Калифорния). Пограничная служба закрывает четыре полосы на шоссе в оживленных погранпунктах Сан-Исидро и Отай-Меса.

14 ноября сообщалось, что первая группа каравана мигрантов из примерно 350 человек достигла приграничного города Тихуана, откуда планирует попасть в США. Мигранты прибыли в девяти автобусах в сопровождении патрульных машин федеральной полиции Мексики. В Тихуане их встречали сотрудники Национального института миграции, которые помогли разместить мигрантов в одном из приютов города, где им предоставили продукты питания.

Представитель программы помощи мигрантам Сезар Паленсия сообщил, что в городе есть около десяти приютов, готовых принять прибывающих мигрантов и оказать им необходимую медицинскую помощь. В свою очередь, мэр города Хуан Мануэль Гастелум сообщил, что мигранты отказались от медицинской и социальной помощи и пошли пешком в прибрежный район, где у властей нет никакой возможности их разместить.

19 ноября сообщалось, что очередной караван мигрантов численностью почти в 200 человек отправился из Сальвадора в США. Мигрантам предстоит преодолеть границу с Гватемалой и Мексикой, по пути численность каравана может увеличиться в десятки раз. Это уже четвертый караван, направляющийся в США. Охрана границы США возложена на 15 тысяч военнослужащих - до такого числа решил усилить военное присутствие на границе с Мексикой американский лидер Дональд Трамп 1 ноября.

Источник: NEWSru.com

Комментарии 3
Latviešu Patriots18 минут назад
Tramps rāda labu piemēru, kā attiekties pret nelegāliem iebraucējiem!
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Patriot5 минут назад
Tàdà zinà Tramps tiesàm malacis.
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Patriot1 час назад
Amerikàni ir gudra tauta, vini zina kà vajag darìt. Ar viniem, atsķirìbà no agresorvalsts Krievijas, visi grib draudzèties.
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