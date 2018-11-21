﻿ Создатели "Секса в большом городе" хотели убить главного героя, Mixnews.lv

В мире |

СМИ рассказали о некоторых деталях сценария, который был написан для третьей части фильма "Секс в большом городе", так и не вышедшей на большие экраны. Так, в самом начале фильма главный мужской персонаж — Мистер Биг (Крис Нот) — должен был скончаться в ванной от сердечного приступа, сообщает Daily Mail.

Главный сюжет третьей части "Секса в большом городе" в этом случае строился бы вокруг Кэрри (Сара Джессика Паркер) и её попыток найти способы перебороть боль.

По словам журналиста Джеймса Миллера, именно сценарий третьей картины мог спровоцировать Ким Кэтролл (персонаж — Саманта) отказаться от участия в съёмках. Ведь сюжет строился бы вокруг переживаний Кэрри, а не вокруг дружбы главных персонажей.

Напомним, несколько лет назад должны были стартовать съёмки третьей части фильма "Секс в большом городе", актёры уже подписали контракты, однако в последний момент Ким Кэтролл отказалась принимать участие в съёмочном процессе. Продюсеры не стали снимать картину без одного из ключевых персонажей.

_Истончик: L!FE

Фото: flickr.com/The Game