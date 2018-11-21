﻿ "Слава Украине": сегодня пятая годовщина Майдана, Mixnews.lv

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"Слава Украине": сегодня пятая годовщина Майдана (70)

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В мире | 21 ноября 2018 года, 12:55

На Украине отмечают пятую годовщину начала протестов на Майдане. В Киеве проходит поминальный молебен и возложение цветов к мемориалу Героев Небесной Сотни. Кроме этого, в столице Украины в рамках акции "Помним" сегодня пройдет шествие студентов.

21 ноября 2013 года на Украине началась революция, названая позже Революцией достоинства. Протестующие требовали от властей подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Акции протеста привели к смене власти в стране. В столкновениях погибли более 100 человек. В причастности к стрельбе по протестующим действующие власти страны обвиняют бывшего президента Украины Виктора Януковича, который после революции бежал в Россию.

С 2014 года 21 ноября на Украине официально отмечается как День достоинства и свободы. Праздник также посвящен Оранжевой революции, которая началась 21 ноября 2004 года.

Источник: Радио Свобода

Фото: flickr.com/Андрей Бобров

Комментарии 70
Патриот 2 часа назад
Майданутая Украина с народом который превратили в стадо баранов! Других слов просто нет.
4
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ха ха-ха 2 часа назад
Сало гейроям!Гейроям сало. :D
2
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Адельфина2 часа назад
Спасибо за всё пидарасам майдана!!!
Страна-как сплошная открытая рана!
Разрушили мир,
обезличили счастье.
Все так же стоят олигархи у власти.

Спасибо за то,что пришли перемены:
за газа в два раза возросшую цену,
зарплат понижение,пенсий предел.
Такой вы желали народу удел?

Урезку пособий и нищее детство?
Вот то,что получат потомки в наследство.
Морально убили простого солдата,
Кнутом подстрекая идти брат на брата.

Плевав на Востока единое мненье,
Вам слаще с руки угоститься печеньем,
И с флагами Штатов,Канады,ЕС
Гнобить «москалей»,возвышая «СС».

Забрили в солдаты кормильцев-отцов.
Хуи околачивать в гуще лесов?

Гроши выделяют не там,где всё тонко,
Где есть безысходность,лекарства и онко,
А тратят,блядво,на военную мощь,
Где их сыновей днём с огнём не найдешь.

Себя возомнили,«герои»,мессией!
Орали,бычьё:«Чемодан,и-в Россию!».
Что ж,два миллиона крымчан-наших братьев,от вас устремились в России объятья.
А лживые СМИ-олигархов подстилки,создали разрухи в умах предпосылки.

Всё льют,всё рыгают словесную воньи 
Масло вражды подливают в огонь.
Вот это и есть заказной геноцид!!!Вам это народ никогда не простит!!!
За смерть многих сотен сынов Украины,за Киева центр,превращённый в руины.
За то,что народ предало руководство,двойные стандарты и прочее скотство.

За то,что какой-то проплаченной мразью
Защитник Отечества вымаран грязью.
За боль,потрясенья,отсутствие веры,
За казнь «несвидомых»,засилье Бандеры,
Топтание памяти наших отцов,
За слезы обиды в глазах стариков.
За боль,за утраты,душевные раны,

Гореть вам в аду, пидарасы майдана!!!"
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Удивительно, - сколько лет этим стихам, а до сих пор актуально каждое слово.
Даже плохое.
Даже не извиняюсь.
Автору текста виднее.


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