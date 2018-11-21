﻿ В России полиция сорвала выступление рэпера Хаски, Mixnews.lv

В России полиция сорвала выступление рэпера Хаски (3)
Полиция пыталась сорвать концерт рэпера Хаски в Ростове-на-Дону. Об этом правозащите "Открытой России" сообщили менеджеры российского репера Хаски.
Поклонница репера Хаски Екатерина рассказала телеканалу 360, что зрителей начали пускать в зал около 19:00. На входе стояла сотрудница полиции. Сама девушка попала в зал в 19:40 и зал был заполнен наполовину.
"Дима вышел на сцену с небольшим опозданием. Как только он появился, двери для оставшихся на улице зрителей закрыли. Рэпер обратился к, видимо, сидящему в партере сотруднику органов с просьбой открыть дверь и включить звук. Однако ему отключили и микрофон. Дима был спокоен, не проявлял агрессии или разочарования. Он начинал песню, зрители ее подхватывали", — рассказал поклонница Хаски.
Затем, по ее мнению, чтобы испортить атмосферу, был включен свет. Зрителям это не помешало, каждую песню они исполняли два-три раза. Екатерина уточнила, что концерт закончился в 22:00 и все спокойно разошлись по домам.
Поклонница творчества Хаски Вера также рассказала, что перед концертом была путаница с местом его проведения. Пока она с друзьями добиралась из клуба Arena до Ravebar, двери уже закрыли.
"Концерт состоялся, не было звука. Из инструментов только ударные, так как им не нужны шнуры и розетки. Хаски читал только под ударные, концерт больше часа был", — поделилась она.
Вера рассказала, что попавшие внутрь и оставшиеся на улице поклонники Хаски не жаловались на притеснения или "наезды" со стороны полиции.
Менеджер Хаски Андрей Орлов подтвердил, что рэперу пришлось столкнуться с беззаконием.
"Силовики, прокуратура, пришли к владельцу заведения Arena, в котором должен был проходить концерт, и пригрозили проверками. Мы тайно перенесли концерт в другое место, в Ravebar, но силовики о нем узнали. Во время саунд-чека я узнал, что около 20:00 приедет отдел по борьбе с экстремизмом. Владелец площадки подошел к нам и попросил не проводить концерт. Мы ответили, что отменить выступление возможности уже нет, и мы его все равно проведем. Звукорежиссер сообщил, что ему не дают начать работу. В итоге мы решили использовать тот звук, который есть на сцене. Силовики в ответ включили свет в зале, а электричество на сцене вырубили. Вот так, под барабаны, мы провели концерт", — рассказал менеджер.
Олег Орлов добавил, что он не знает, почему прокуратура приравняла выступление Хаски к экстремизму. Он напомнил, что клип рэпера "Иуда" ранее был заблокирован по неизвестной причине.
"Формулировка была такая: клип содержит конкретную информацию и запрещен на территории РФ. Что это за "конкретная" информация, никто из нас не знает", — уточнил менеджер рэпера.
Орлов также пообещал, что зрителям, не попавшим на концерт, будет возмещена стоимость билетов. Он подчеркнул, что очень благодарен тем, кто пришел, и сделал в итоге этот концерт.
В пресс-службе ростовской полиции прокомментировали инцидент с концертом Хаски. Там заявили, что ничего не запрещали, но три человека получили административные протоколы.
"Никаких ограничительных мер сотрудниками полиции в отношении исполнителя не принимались. В отношении трех участников мероприятия составлены административные протоколы за мелкое хулиганство", — сообщила сотрудник ГУ МВД по Ростовской области Вероника Лисица.
Напомним, что российский репер 30 марта выступил с концертом в рижском клубе Melnā Piektdiena.
Источник: Телеканал 360
Фото: facebook.com/raphusky
Правильно сделали.
Если концерт в том же стиле, то и хорошо, что сорвали.
Лучше цензура, чем такое "творчество".