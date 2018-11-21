﻿ В Крыму назвали Евромайдан трагедией для Украины, Mixnews.lv

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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Евромайдан обернулся для украинского народа трагедией.

"Это день украинской трагедии, трагедии украинского народа. Группа озлобленного, националистического и спонсируемого из-за рубежа меньшинства совершила насилие над большинством, и страна, которая могла идти в нормальном русле цивилизационного развития, съехала с дороги на обочину, и сейчас на обочине, в этом болоте фактически, и находится. Это никакой не праздник, это серьезная трагедия именно для самого народа", — сказал Константинов.

По его словам, нынешняя украинская власть представляет собой группу олигархов, которые руководят различными националистическими группировками.

"Большое сочувствие украинскому народу в этот день", — сказал Константинов.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем Евромайдан). Он посвящен годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки курса на ассоциацию с ЕС. Тогда массовые акции привели к смене власти в стране, новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом установил 21 ноября Днем достоинства и свободы.

Источник: РИА Новости

Фото: flickr.com/Photo.BY.Osadchy