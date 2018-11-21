﻿ Под колесами лайнера в Шереметьево погиб мужчина, устроивший дебош на борту, Mixnews.lv

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту гибели 25-летнего мужчины на взлетной полосе в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 21 ноября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР). Дело возбуждено по части 3 статьи 263.1 УК РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»).

«По предварительным данным, мужчина выскочил из автобуса и бросился бежать — остановить его не успели. Бежал к взлетающему самолету. Складывается ощущение, что был не в себе и пытался зацепиться за шасси. Вероятно, таким образом он хотел покинуть территорию аэропорта», — рассказал источник в правоохранительных органах. Он пояснил, что погибший — гражданин Армении 1993 года рождения — был депортирован из Испании и летел из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. Судя по всему, он очень не хотел возвращаться в Армению. «Поведение мужчины перед гибелью подозрений у окружающих не вызывало, но не исключено, что он находился в состоянии наркотического опьянения», — заключил источник.

Ранее балетмейстер, летевший вместе с погибшим в Москву, рассказал о дебоше, за который мужчина был снят с рейса.

В Сети появилось видео, на котором, предположительно, зафиксированы переговоры наземных служб аэропорта с экипажем самолета Boeing 737, сбившего человека в Шереметьево.

Голос на записи сообщил диспетчерам об успешной проверке шасси и отсутствии у лайнера видимых повреждений.

"У нас все нормально. Никаких отказов, ничего не видно. Думаю, что "заяц" не мог нанести там повреждений каких-либо. <…> Продолжаем полет", — доложил член экипажа.