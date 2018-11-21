﻿ Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента, Mixnews.lv

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Один из депутатов Национального собрания Франции сорвал заседание, надев желтый жилет, который носят протестующие против политики властей. Об этом сообщает Franceinfo.

Инцидент спровоцировал депутат Жан Лассаль, который представляет департамент Атлантические Пиренеи. Он провел акцию в тот момент, когда на вопросы отвечал министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Председатель Нацсобрания Ришар Ферран несколько раз просил Лассаля снять жилет, однако депутат продолжил сидеть на своем месте, не реагируя на замечания. После объявления о приостановке заседания Лассаль снял жилет.

C'est toujours un plaisir de voir des grands MONSIEURS à l'assemblée nationale... même si on n'est pas d'accord sur la forme, gardez votre liberté @jeanlassalle pic.twitter.com/RtsccPrGta — Verlaine (@Verlaine_D) 21 ноября 2018 г.

В выходные по всей Франции начались массовые протесты, они связаны с решением властей поднять в 2019 году налог на дизельное топливо и бензин. Протестующие в желтых жилетах блокировали дороги, а также пытались прорваться к президентскому дворцу. Против демонстрантов был применен слезоточивый газ. 19 ноября участники протестов заблокировали доступ к нескольким топливным хранилищам.

По последним данным, в ходе протестов пострадали более 500 человек, два человека погибли.

Источник: РБК