﻿ Алек Болдуин назвал Трампа "национальной опухолью" США, Mixnews.lv

Алек Болдуин назвал Трампа "национальной опухолью" США (2)
В мире | 23 ноября 2018 года, 08:45
Американский актер и режиссер Алек Болдуин написал в своем твиттере, что президент США Дональд Трамп является «национал-социалистической» опухолью Соединенных Штатов.
По мнению Болдуина, у США есть «национал-социалистическая опухоль», которая каждый день увеличивается.
«Хотя бы это должно заставить вас сделать все что угодно, чтобы избавиться от Трампа», — написал Болдуин.
Ранее Трамп сам назвал себя националистом.
Очень точное высказывание. И взаимопонимание Трамп находит у таких же, типа Ким Чен, Пуйло, саудиты.
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С одной стороны Трампа жалко что его чморят, а с другой стороны ведь он знал на что идёт.Народ США очень озлоблен, и нужно быть высокоинтеллектуальным человеком чтобы это всё присекать.
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