﻿ Алек Болдуин назвал Трампа "национальной опухолью" США, Mixnews.lv

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Американский актер и режиссер Алек Болдуин написал в своем твиттере, что президент США Дональд Трамп является «национал-социалистической» опухолью Соединенных Штатов.

По мнению Болдуина, у США есть «национал-социалистическая опухоль», которая каждый день увеличивается.

«Хотя бы это должно заставить вас сделать все что угодно, чтобы избавиться от Трампа», — написал Болдуин.

Ранее Трамп сам назвал себя националистом.