﻿ Dolce & Gabbana отложил показ одежды в Китае из-за обвинений в расизме, Mixnews.lv

Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отложил на неопределенный показ своих моделей одежды в Шанхае, намеченный 21 ноября, из-за скандала, разразившегося в китайских социальных сетях вокруг рекламных роликов D&G и приписанных модельеру Стефано Габбана высказываний о Китае и его культуре, в которых усматривают ксенофобию.

Все началось с публикации в Twitter, Facebook и популярном китайском сервисе микроблогов Weibo в преддверии мероприятия в Шанхае видеороликов D&G, в которых китайская модель пытается палочками есть пиццу, спагетти и канноли. При этом голос за кадром язвительно комментирует ее неудачные попытки использовать палочки фразами, которые многие китайские интернет-пользователи сочли унизительными и даже расистскими, сообщает ТАСС.

Welcome to Episode 1 with Dolce&Gabbana’s “Eating with Chopsticks”. First up today is how to use this stick shaped cutlery to eat your GREAT traditional Pizza Margherita. #DGLovesChina#DGTheGreatShow pic.twitter.com/62AAdbsGRT — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 17 ноября 2018 г.

Ролики вызвали оживленные споры в Weibo и быстро вышли в топы самых обсуждаемых. На модный дом обрушился поток всевозможных обвинений со стороны пользователей Weibo, многие из них призывали отменить шоу и бойкотировать одежду бренда D&G.

Welcome to episode 3 with Dolce&Gabbana’s “eating with chopsticks". We will be tackling the Italian Spaghetti al pomodoro! Now even though you think they may be similar to Chinese noodles, there is a GREAT difference in the way you eat them.#DGLovesChina#DGTheGreatShow pic.twitter.com/etzd3b31xe — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 17 ноября 2018 г.

Ряд китайских звезд, собиравшихся посетить показ D&G в Шанхае, заявили в местных соцсетях о том, что не будут принимать участие в мероприятиях этого дома моды.

Масла в огонь подлили появившиеся в Weibo скриншоты сообщений, приписанных Стефано Габбана, который в переписке якобы заявляет, что упомянутое видео "было удалено из китайских соцсетей, поскольку" его "офис глуп, как и большинство китайцев".

Welcome to Episode 2 with Dolce&Gabbana’s “Eating with Chopsticks”. Today, we will be eating the traditional Sicilian cannolo, it feels like Italy but you are in China! GREAT! Bravissimo!#DGLovesChina#DGTheGreatShow pic.twitter.com/O2FRuUY3z7 — Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) 17 ноября 2018 г.

Кроме того, в сообщениях, авторство которых приписывают одному из основателей D&G, содержались нелестные отзывы о самом Китае, его культуре и гастрономических пристрастиях китайцев, а также обещания Габбана в будущих интервью называть КНР страной экскрементов, где едят собак, передает агентство.

Позже D&G и сам Габбана открестились от этих комментариев. "Мой аккаунт в Instagram был взломан, мой офис сейчас работает над этим, - написал Габбана на своей странице в этой соцсети 21 ноября. - Я люблю Китай и китайскую культуру. Я приношу глубокие извинения за то, что произошло".

