﻿ Трамп "извинился" за слишком дешевый бензин в США, Mixnews.lv

Президент США Дональд Трамп заявил, что Fake News обвинили его в массовых пробках на дорогах Соединенных Штатов, которые якобы появились из-за низких цен на бензин. Об этом он написал в своем твиттере.

Трамп признал, что ему не победить Fake News — так он называет СМИ, которые, по его мнению, распространяют ложную информацию и ссылаются на источники, которых не существует.

Он отметил, что неназванные «фейковые новости» обвинили его в пробках на дорогах США, которые появились из-за слишком дешевого бензина. Топливо, в свою очередь, сильно подешевело из-за того он «слишком хорошо» выполнял свою работу, считает Трамп.

«Прошу у всех прощения!», — закончил свой пост американский президент.

Ранее Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть.

You just can’t win with the Fake News Media. A big story today is that because I have pushed so hard and gotten Gasoline Prices so low, more people are driving and I have caused traffic jams throughout our Great Nation. Sorry everyone!