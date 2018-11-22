﻿ Джон Кеннеди "заговорит" в Twitter спустя 55 после смерти, Mixnews.lv

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Как отмечается в пресс-релизе Библиотеки фонда Джона Кеннеди, в микроблоге будут публиковаться цитаты 35-го президента Штатов, чтобы донести его идеи до "поколения Интернета". Официальный аккаунт 35-го президента США Джона Кеннеди появился в "Твиттере" накануне 55-летней годовщины со дня его убийства. Об этом сообщается в пресс-релизе Библиотеки фонда Джона Кеннеди.

Новый аккаунт @JohnFKennedy будет публиковать точные цитаты Кеннеди, стремясь подчеркнуть актуальность его слов в наше время, пояснили в библиотеке.

"На протяжении тысячи дней на своей должности президент Кеннеди обращался к наиболее благородным чувствам американцев, стремясь объединить страну и подбодрить людей во время борьбы за гражданские свободы и мрачной реальности ядерной эпохи", — говорится в сообщении.

В верифицированном аккаунте будут публиковаться точные цитаты бывшего президента, чтобы подчеркнуть актуальность его слов в наше время. Ряд заявлений уже опубликован.

"Ничто само по себе не происходит, нужно этого добиваться", — цитируют Кеннеди на странице в социальной сети.

"Я надеюсь, что Америка будет вызывать уважение по всему миру не только своей силой, но и цивилизованностью", — сообщается в другом посте.

Напомним, Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в ходе поездки в Даллас. Согласно официальной версии, его застрелил снайпер-одиночка Ли Харви Освальд, но споры по поводу обстоятельств и причин убийства 35-го президента Америки не утихают до сих пор.

Документы по этому делу были засекречены американским конгрессом в 1992 году. Первую часть засекреченных материалов впервые обнародовали в июле, последнюю — в январе прошлого года.

Источник: L!FE

Фото: facebook.com/jfk50years