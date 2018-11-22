﻿ Активисты Pussy Riot подали в ЕСПЧ на Россию, Mixnews.lv

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Активисты Pussy Riot Петр Верзилов, Ника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Курачева подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за преследования за акцию в защиту политзаключенных, проведенную во время финального матча ЧМ-2018. Об этом сообщили РБК в юридической службе «Апологии протеста».

Заявители утверждают, что привлечение их к административной ответственности за акцию во время матча является вмешательством в их свободу выражения мнения и было произведено в нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению жалобщиков, привлечение их к ответственности «не было необходимым в демократическом обществе».

Кроме того, авторы заявления жалуются на нарушения ст. 5 (1), 5 (3), 6 (3) (d), 6 (1), ст. 2 Протокола №7 к Конвенции. Интересы активистов в ЕСПЧ представляет юрист Дамир Гайнутдинов.

РБК направил запрос в Европейский суд по правам человека.

Финал ЧМ-2018 прошел 15 июля в «Лужниках», тогда активисты Pussy Riot выбежали на поле в униформе сотрудников полиции. Суд арестовал Верзилова, Никульшину, Пахтусову и Курачеву на 15 суток и оштрафовал каждого на 1,5 тыс. руб. Активисты подали жалобу в Хамовнический суд Москвы, однако там отказались ее рассмотреть.