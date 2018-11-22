﻿ Дикие аборигены убили американца на Андаманских островах, Mixnews.lv

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Жители одного из Андаманских островов в Бенгальском заливе убили американца, который предположительно был миссионером и проповедовал христианство.

Рыбаки, которые доставили его на Северный Сентинельский остров, сообщили, что местные аборигены убили его стрелами из луков и оставили тело на берегу.

Забрать тело непросто, поскольку обитатели острова не вступают в контакт с внешним миром и крайне агрессивно относятся к попыткам проникнуть на свою территорию.

Формально Северный Сентинельский остров управляется Индией, однако власти этой страны не вмешиваются в жизнь сентинельцев.

27-летний Джон Аллен Чо из штата Алабама, как сообщают местные СМИ, несколько раз посещал Андаманские острова, где проповедовал христианство.

"Полиция считает, что Чо ранее посещал Северный Сентенельский остров не менее четырех или пяти раз с помощью местных рыбаков", - сообщил Би-би-си журналист Субир Бхаумик, который давно следит за событиями на архипелаге.

"Приключения ждут", - гласит подпись под последним фото, опубликованном в "Инстаграме" американца.

По некоторым данным, Джон Чо 14 ноября уже пытался добраться до острова, но тогда ему этого не удалось. Он повторил попытку спустя два дня.

"В него попали несколько стрел, но он продолжал идти по берегу. Рыбаки видели, как аборигены тащили на веревке его тело. Они испугались и убежали", - рассказал один из местных жителей.

Власти Индии запрещают контакты с островитянами, которые не имеют иммунитета против инфекционных заболеваний, а посещение острова является уголовным преступлением.

В 2017 году индийские власти постановили, что даже фотографирование и видеосъемка аборигенов Андаманских островов может обернуться трехлетним тюремным сроком.

В полиции сообщили, что нескольких рыбаков уже арестовали за незаконную доставку американского гражданина на остров.

По различным оценкам, число коренных жителей острова, которые живут в полной изоляции от цивилизации, составляет не более 150 человек.

Ученые считают, что предки обитателей острова 60 тысяч лет назад первыми прибыли на Андаманские острова в ходе первой волны переселенцев из Африки.

Это племя занимает остров размерами примерно с Манхэттен, но о нём мало что известно. Этих людей можно только наблюдать со стороны.

Глобальные организации, например, расположенная в Лондоне Survival International занимаются защитой аборигенов Андаманских островов.

Директор этой организации Стивен Корри назвал последний инцидент трагедией, которую было необходимо предотвратить.

"Аборигены не раз демонстрировали нам, что они хотят, чтобы их оставили в покое, и их желание надо уважать", - сказал он.

"Британское колониальное правление привело к тому, что аборигены Андаманских островов почти вымерли, и теперь от них осталась лишь горстка людей. И поэтому страх аборигенов перед чужаками вполне понятен".

Два племени андаманских аборигенов - Джарава и сентенельцы - относятся к типу охотников-собирателей, а любой контакт с внешним миром чреват для них гибелью от инфекционных заболеваний.

Сентенельцы особенно уязвимы в этом отношении - их полная изоляция означает, что у них нет иммунитета от самых распространенных в мире инфекций вроде гриппа или кори.

Источник: Русская служба BBC