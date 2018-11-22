﻿ Сатанисты выиграли суд у Netflix и Warner Bros, Mixnews.lv

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Американская "Сатанинская церковь" достигла соглашения со стриминговой платформой Netflix и киногигантом Warner Bros по иску на 50 млн долларов из-за хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".

Сатанисты обвинили компании в использовании созданной ими статуи Бафомета в нескольких эпизодах шоу, пишет The Guardian.

В заявлении "Сатанинской церкви" говорится, что создатели сериала отметят их авторство в титрах уже отснятых и показанных на платформе Netflix эпизодов. Другие детали соглашения там не уточнили.

Warner Bros никак не прокомментировала урегулирование спора.

Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины", основанный на одноименном комиксе, вышел на Netflix в конце октября.

"Сатанинская церковь" ранее заявляла, использует оккультную символику не для поклонения темным силам, а для пропаганды свободы вероисповедания.

Источник: Взгляд

Фото: flickr.com/darklogan1