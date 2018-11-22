﻿ Сатанисты выиграли суд у Netflix и Warner Bros, Mixnews.lv

Сатанисты выиграли суд у Netflix и Warner Bros (1)
Американская "Сатанинская церковь" достигла соглашения со стриминговой платформой Netflix и киногигантом Warner Bros по иску на 50 млн долларов из-за хоррор-сериала "Леденящие душу приключения Сабрины".
Сатанисты обвинили компании в использовании созданной ими статуи Бафомета в нескольких эпизодах шоу, пишет The Guardian.
В заявлении "Сатанинской церкви" говорится, что создатели сериала отметят их авторство в титрах уже отснятых и показанных на платформе Netflix эпизодов. Другие детали соглашения там не уточнили.
Warner Bros никак не прокомментировала урегулирование спора.
Сериал "Леденящие душу приключения Сабрины", основанный на одноименном комиксе, вышел на Netflix в конце октября.
"Сатанинская церковь" ранее заявляла, использует оккультную символику не для поклонения темным силам, а для пропаганды свободы вероисповедания.
Источник: Взгляд
Фото: flickr.com/darklogan1
Иначе говоря всё это похоже на то, что Netflix и Warner Bros сознательно организовали 50ти миллионный штраф, чтобы получить рекламу от скандального судебного решения и чтобы профинансировать Сатанистов.
Финансировать Сатанистов по легальным каналам без всяких штрафов для Netflix и Warner Bros было бы не очень хорошо - ведь всё-таки большинство американцев пока ещё не сатанисты и сатанистов не поддерживают.