﻿ Пизанская башня постепенно перестает "падать", Mixnews.lv

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Угол наклона "падающей" Пизанской башни, одной из самых популярных архитектурных достопримечательностей Италии, стал меньше.

По словам экспертов, следящих за реставрационными работами, за последние 20 лет 57-метровая башня выпрямилась на четыре сантиметра.

"Как будто башня помолодела на два века", - отметил в беседе с Би-би-си профессор Сальваторе Сеттис.

Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья добавил: "В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания".

Туристы, которые любят "поддерживать" башню на фотографиях, уже начали замечать происходящие с ней изменения. На это обратила внимание, в частности, датская теннисистка Каролина Возняцки.

"Мне кажется, Пизанская башня сейчас стоит более ровно", - написала она.

I feel like the Leaning Tower of Pisa is standing more straight today pic.twitter.com/k4rqDnnRYa — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 8 ноября 2018 г.

В 1990 году башню впервые за 800 лет закрыли для туристов из-за опасений, что она может упасть. В то время наклон составлял 4,5 метра от вертикального положения.

Международная комиссия во главе с польским экспертом профессором Михеле Ямёльковским работала над стабилизацией башни с 1993 по 2001 год.

В итоге угол наклона поправили на 45 см, потратив на это больше 250 миллионов долларов.

Пизанская башня стала "падающей" уже через пять лет после начала строительства в 1173 году.

Слой песка и глины, на котором построена башня, мягче с ее южной стороны, чем с северной. Строители еще не успели достроить третий этаж, а размягчение почвы под башней уже привело к уклону.

Источник: Русская служба BBC