﻿ Пизанская башня постепенно перестает "падать", Mixnews.lv

Угол наклона "падающей" Пизанской башни, одной из самых популярных архитектурных достопримечательностей Италии, стал меньше.

По словам экспертов, следящих за реставрационными работами, за последние 20 лет 57-метровая башня выпрямилась на четыре сантиметра.

"Как будто башня помолодела на два века", - отметил в беседе с Би-би-си профессор Сальваторе Сеттис.

Профессор геотехники из Пизанского университета Нунцьянте Скуэлья добавил: "В первую очередь имеет значение устойчивость колокольни, а она превысила ожидания".

Туристы, которые любят "поддерживать" башню на фотографиях, уже начали замечать происходящие с ней изменения. На это обратила внимание, в частности, датская теннисистка Каролина Возняцки.

"Мне кажется, Пизанская башня сейчас стоит более ровно", - написала она.

I feel like the Leaning Tower of Pisa is standing more straight today pic.twitter.com/k4rqDnnRYa