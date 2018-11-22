﻿ "Ресторанный жулик" два года сбегал со свиданий, не заплатив за ужин, Mixnews.lv

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В Лос-Анджелесе американец, получивший прозвище "ресторанный жулик", приговорен к 120 дням тюрьмы и трехлетнему испытательному сроку.

45-летний Пол Гонсалес приглашал женщин, с которыми знакомился в интернете, в рестораны, ужинал с ними и исчезал, не заплатив по счетам.

По данным обвинения, с мая 2016 года по апрель 2018-го он обманул по меньшей мере 10 женщин и оставил долг на общую сумму в 950 долларов, посещая разные заведения в Лос-Анджелесе и его окрестностях.

Flört uygulamalarında tanıştığı 10 kadını lüks restoranlara davet etti, karides ve bonfile gibi pahalı yemekleri yiyip hesabı ödenmeden yok oldu... ABD'de kadınları dolandıran 45 yaşındaki Paul Gonzales’e 120 gün hapis ve çöpçatanlık uygulamalarından men kararı verildi. pic.twitter.com/9SyDVNGgMC — Çapamag Magazin (@CapaMagMagazinn) 22 ноября 2018 г.

Как сообщил новостной канал Си-би-эс, обычно "ресторанный жулик" заказывал блюда из креветок и мясные стейки.

Восемь из его жертв были вынуждены оплатить счета сами, в двух других случаях рестораны взяли расходы на себя.

Суд также запретил Гонсалесу пользоваться сайтами знакомств и аналогичными мобильными приложениями.

Одна из женщин, попросившая не называть ее имени, в интервью журналистам пошутила о том, как за решеткой изменятся его предпочтения в еде.

"Ему не надо больше беспокоиться о пище. Теперь его будут кормить три раза в день", - сказала она.

В минувший вторник Гонсалесу были предъявлены обвинения в мошенничестве и мелких кражах, однако подсудимый своей вины так и не признал.

Источник: Русская служба BBC

Фото из Twitter