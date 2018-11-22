﻿ Рэпер Хаски арестован на 12 суток: его обвинили по трем статьям, Mixnews.lv

В мире |

Рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) арестовали на 12 суток за мелкое хулиганство.

Накануне музыканта задержали в Краснодаре возле клуба Bounce во время его выступления на улице. На него составили три административных протокола по статьям об организации массового пребывания граждан в общественных местах, публичных призывах к этому, а также о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти. Артист отказался от медосвидетельствования.

Вечером в четверг Первомайский райсуд рассмотрел первый протокол — о хулиганстве.

Рэпер рассказал, что в клубе Bounce, где должен был состояться концерт, выключили свет, и он вышел на улицу к зрителям, которые не смогли попасть в клуб. В письменных пояснениях, зачитанных на суде, Хаски указал, что петь на улице его попросили фанаты.

По его словам, один из присутствующих предложил ему залезть якобы на свой автомобиль. Рэпер рассказал, что забрался на машину и начал петь, а через несколько минут его оттуда стащили полицейские.

Согласно рапортам, рэпер вел себя "неадекватно", а на требования полицейских прекратить противоправные действия ответил отказом. Эти обвинения Хаски не признал.

"Я хотел бы просить о снисхождении. Я виноват в том, что я залез на эту машину. Но я был поставлен в такую ситуацию, в которой мне нужно было людям, которые купили билеты, перед которыми я чувствую некий долг, я должен был выйти, они должны были меня услышать. Но в этой ситуации я оказался не по собственной воле… У нас отменили уже два концерта… И никаких официальных документов, предписаний мы не получали", — сказал музыкант.

Кроме того, суд изучил запись с камер видеонаблюдения, опросил сотрудников полиции, составивших протокол и бравших объяснения с очевидцев, которыми оказались "казаки-дружиники".

Еще два протокола рассмотрят, предположительно, до конца четверга.

Концерт Хаски должен был состояться накануне вечером в краснодарском клубе Arena Hall. Однако в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что владельцам заведения вынесли предостережение, которое "касается экстремизма".

В ведомстве также отметили, что в полицейском главке назначено "исследование на предмет экстремизма". В результате клуб отказался от проведения мероприятия.

По словам Кузнецова, его концерт в Ростове также был сорван. При этом МВД сообщало, что полиция составила протоколы на трех участников концерта, а в отношении артиста никаких ограничительных мер не применялось.

В конце октября Хаски на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что его концерты пытаются запретить в Тольятти и в других городах из-за песни "Поэма о родине".

По словам артиста, правоохранительные органы якобы считают, что в ней содержатся призывы к каннибализму.

Кроме того, как пишет Хаски, в его песнях также нашли признаки оскорбления чувств верующих, пропаганды нацизма и полового разврата.

Позже в прокуратуре Самарской области сообщили РИА Новости, что не запрещали концерт рэпера в Тольятти.

Источник: РИА Новости