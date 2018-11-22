﻿ Трамп: жестокий мир должен нести ответственность за убийство Хашогги, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп вновь отказался обвинять власти Саудовской Аравии в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Турции в начале октября, заявив, что наследный принц Мухаммед бин Салман ненавидит эту ситуацию даже сильнее, чем он.

"Я ненавижу преступность, ненавижу то, что было сделано, ненавижу, что это пытались скрыть. И я уверяю вас, наследный принц ненавидит это еще сильнее, чем я", - приводит The Hill слова Трампа, который пообщался с журналистами после телеконференции с военными.

Отвечая на вопрос, несет ли принц ответственность за смерть репортера, Трамп заявил: "Может, мир должен нести ответственность, ведь мир - такое жестокое место".

The Hill отмечает, что обнародованные на прошлой неделе данные ЦРУ свидетельствуют о том, что у управления есть все основания полагать, что именно наследный принц отдал приказ об убийстве Хашогги.

Но Трамп в свою очередь заявил, что ЦРУ не останавливается на одной версии.

"Как я и говорил, может, он виновен, а может, и нет. Но я подчеркиваю, он крайне важный союзник. А если бы будем действовать по одному стандарту, у нас не будет союзников ни в одной стране", - настаивает американский лидер.

Обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашогги был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Во время убийства Хашогги в генконсульстве находилась официальная делегация из Эр-Рияда, члены которой связаны с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.

США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии, обвиняемых в причастности к убийству, но не против наследного принца. Кроме того, напоминает The Hill, ограничения не коснулись договора о продаже оружия.

Ранее Трампа уже спрашивали, какие санкции он готов ввести против Саудовской Аравии, если вина властей будет доказана. Он напомнил, что у США подписан выгодный контракт с Эр-Риядом на поставку вооружений на $110 млрд.

"Например, они закупают нашу военную продукцию. Все страны мира хотели бы получить этот контракт: Россия, Китай, мы. И именно нам достался этот контракт. И я скажу вам, что я не хотел бы делать: военно-промышленные компании Boeing, Lockheed Martin, Raytheon и другие... Я не хочу, чтобы им пришлось урезать рабочие места. Я не хочу, чтобы мы потеряли такой контракт", - заявил Трамп, подчеркнув, что есть и другие способы наказать Саудовскую Аравию.

Источник: "Интерфакс"

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