﻿ Опубликованы видеозаписи пребывания Петрова и Боширова в Солсбери, Mixnews.lv

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Полиция Великобритании опубликовала кадры камер видеонаблюдения, на которых запечатлены россияне, которых официальный Лондон считает исполнителями нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Предполагаемые служащие российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов, утверждают в полиции, использовали при отравлении вещество "Новичок", которое хранилось в поддельной упаковке духов, фотографии которой также были опубликованы.

Первый опубликованный отрывок видео показывает Петрова и Боширова у железнодорожного вокзала Солсбери в воскресенье 4 марта примерно в 11:48.

Второй клип показывает их приблизительно в 11:58 у автозаправочной станции в Уилтон-роуд, которая находится в непосредственной близости от дома, где жил Сергей Скрипаль. Полицейские уверены, что видео было сделано непосредственно перед моментом распыления отравляющего вещества на дверную ручку дома.

Третий клип показывает двоих мужчин, идущих по мосту на улице Фишертон примерно в 13:00, прежде чем они вернулись к железнодорожной станции Солсбери и уехали в Хитроу, откуда отправились в Москву поздно ночью.

Police continue to appeal for information in relation to the two suspects in the Salisbury and Amesbury nerve agent incidents. Please call police in confidence on 0800 789 321 with any information. https://t.co/jb7O09RoxK pic.twitter.com/sejXVmrhq8 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 ноября 2018 г.

В начале марта 2018 года в британском городке Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

Позже Bellingcat объявило, что ему удалось выяснить их настоящие имена: по его данным, Боширов на самом деле является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, а Петров - сотрудником ГРУ Александром Мишкиным, который в 2014 году получил звание Героя России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Петров и Боширов - это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - сказал он и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ. Уже на следующий день Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери с туристическими целями. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества "Новичок".

Источник: "Интерфакс"

Фото: twitter.com/metpoliceuk