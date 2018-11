﻿ Опубликованы видеозаписи пребывания Петрова и Боширова в Солсбери, Mixnews.lv

В мире |

Полиция Великобритании опубликовала кадры камер видеонаблюдения, на которых запечатлены россияне, которых официальный Лондон считает исполнителями нападения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Предполагаемые служащие российской разведки Александр Петров и Руслан Боширов, утверждают в полиции, использовали при отравлении вещество "Новичок", которое хранилось в поддельной упаковке духов, фотографии которой также были опубликованы.

Первый опубликованный отрывок видео показывает Петрова и Боширова у железнодорожного вокзала Солсбери в воскресенье 4 марта примерно в 11:48.

Второй клип показывает их приблизительно в 11:58 у автозаправочной станции в Уилтон-роуд, которая находится в непосредственной близости от дома, где жил Сергей Скрипаль. Полицейские уверены, что видео было сделано непосредственно перед моментом распыления отравляющего вещества на дверную ручку дома.

Третий клип показывает двоих мужчин, идущих по мосту на улице Фишертон примерно в 13:00, прежде чем они вернулись к железнодорожной станции Солсбери и уехали в Хитроу, откуда отправились в Москву поздно ночью.

Police continue to appeal for information in relation to the two suspects in the Salisbury and Amesbury nerve agent incidents. Please call police in confidence on 0800 789 321 with any information. https://t.co/jb7O09RoxK pic.twitter.com/sejXVmrhq8