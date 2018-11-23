﻿ Японский миноносец растерял в море часть боеприпасов, Mixnews.lv

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Японский эскортный миноносец «Тикума» в районе южной японской префектуры Окинава потерял 21 боевой снаряд для автоматической пушки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что снаряды скорее всего смыла с палубы волна. В связи с потерей снарядов командование военно-морских сил самообороны в Сасэбо в префектуре Нагасаки призвало рыболовецкие суда соблюдать максимальную осторожность, так как они обладают значительной разрушительной силой.

При этом подчеркивается, что вероятнее всего снаряды весом 250 г уже затонули — глубина океана в этом районе составляет 140 м.