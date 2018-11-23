﻿ Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей, Mixnews.lv

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Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей (6)

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В мире | 23 ноября 2018 года, 08:08

С территории московского Кремля в четверг взлетели два военных вертолета Ми-8. Фотографии и видео взлетающих машин опубликовали в соцсетях несколько очевидцев.

При этом один из вертолетов взлетел с висящим на тросе грузом — издалека он был похож на людей или манекенов.

По данным TJournal, после вылета из Кремля вертолеты направились в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

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#вертолет

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Известно, что вертолетная площадка в Кремле располагается возле Спасской башни и Тайницкого сада, а на Ми-8 предпочитает летать президент России Владимир Путин. Однако сейчас президент находится в Анапе — там он проводит очередное совещание на военную тематику.

Как в пятницу пояснила Федеральная служба охраны, взлетающие из Кремля вертолеты оказались задействованы в учениях Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает РИА Новости.

Фото: news.rambler.ru

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 6
А твоё какое дело?3 часа назад
Намедни ты утверждал, что Россия тебя вообще не интересует. Опять врал?
4
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yes3 часа назад
нет это полетели лаптию захватывать, жди
3
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А вам то какое дело3 часа назад
Тару вывозят а вам зависть
2
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