﻿ Загадочные вертолеты над Кремлем озадачили москвичей, Mixnews.lv

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С территории московского Кремля в четверг взлетели два военных вертолета Ми-8. Фотографии и видео взлетающих машин опубликовали в соцсетях несколько очевидцев.

При этом один из вертолетов взлетел с висящим на тросе грузом — издалека он был похож на людей или манекенов.

По данным TJournal, после вылета из Кремля вертолеты направились в сторону станций метро Новокузнецкая и Павелецкая.

Известно, что вертолетная площадка в Кремле располагается возле Спасской башни и Тайницкого сада, а на Ми-8 предпочитает летать президент России Владимир Путин. Однако сейчас президент находится в Анапе — там он проводит очередное совещание на военную тематику.

Как в пятницу пояснила Федеральная служба охраны, взлетающие из Кремля вертолеты оказались задействованы в учениях Федеральной службы охраны (ФСО), сообщает РИА Новости.

Фото: news.rambler.ru