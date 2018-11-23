﻿ Пострадавший от "Новичка" полицейский дал первое интервью, Mixnews.lv

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Британский полицейский Ник Бейли, который был одним из первых, кто обследовал дом Сергея Скрипаля в Солсбери, рассказал в интервью «Би-би-си», что потерял свое имущество после того, как подвергся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок».

Бейли вместе с другими полицейскими отправили в дом Скрипаля для обследования помещения, им также нужно было выяснить, есть ли другие пострадавшие. По данным британской стороны, отравляющее вещество было нанесено на дверную ручку дома. В тот же день после обследования дома Скрипаля Бейли вернулся в свой и непреднамеренно перенес туда яд. Через несколько часов после визита в дом Скрипалей ему стало плохо, после чего он был госпитализирован.

«Я был в сознании все это время. У меня было много инъекций, одновременно у меня было пять или шесть капельниц. Физически, через какое-то время я чувствовал себя онемевшим», — рассказал Бейли.

Он также рассказал, что в соседней из комнат находилась либо Юлия, либо Сергей Скрипаль, комнату, по его словам, охраняла полиция. Британский полицейский так и не смог понять, почему защитный костюм и перчатки не защитили его от контакта с ядом.

«Это было ужасно, я был в замешательстве, я не знал, что происходит, и было по-настоящему страшно», — сказал он.

До сих пор он вместе с семьей не может вернуться в свой дом.

«Все, что принадлежало детям, мы все это потеряли, машины, мы потеряли все», — рассказал Бейли.

Флакон из-под духов, в котором содержался яд, позже нашли в мусорном ведре. Однако прежде его успела найти британка Дон Стерджесс, которая распылила предполагаемый парфюм на запястья, позже она скончалась. Британские следователи утверждают, что содержащаяся во флаконе доза «Новичка» потенциально могла убить тысячи людей, добавляет «Би-би-си».

4 марта в британском Солсбери двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии на скамейке. По данным следствия, они были отравлены «Новичком».