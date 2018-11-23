﻿ СМИ: Косово объявило торговую войну Сербии, Mixnews.lv

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Косово начало торговую войну против Сербии после неудачной попытки вступить в Интерпол, пишет агентство Bloomberg.

Косово, провозгласившее независимость от Сербии в 2008 году, добивается признания в качестве государства в международном сообществе. С 2013 года ведутся переговоры об улучшении отношений между Сербией и Косово из-за стремления попасть в Европейский союз, отмечается в материале.

Однако отношения зашли в тупик на этой неделе, когда Сербия лоббировала другие государства для того, чтобы заблокировать заявку Косово на членство в Интерполе. При этом после завершения голосования и результатов сербские делегаты не скрывали радости, а также назвали это одной из своих «величайших побед».

Заместитель премьер-министра Косова Энвер Ходжай ответил на это введением 100-процентных пошлин на импорт из Сербии и пообещал принять дополнительные меры, пишет агентство. Отмечается, что сербские власти не планируют контрмер, но считают введение пошлин объявлением торговой войны, говорится в материале.

Президент Сербии Александар Вучич полагает, что Косово таким образом пытается оказать давление, чтобы добиться «безоговорочной капитуляции» сербов и признания своей независимости. Сербия является крупнейшим экспортером Косово, на втором месте — Германия, добавляет агентство. Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай заявил, что новые пошлины не отменят до тех пор, пока Косово не будет признано.

Ранее ЕС призвал Сербию и Косово прекратить провокации.

Источник: Газета.ру