﻿ Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками, Mixnews.lv

Китай бойкотирует Dolce & Gabbana из-за рекламы с палочками
Китайские торговые интернет-сайты сняли с продажи товары Dolce & Gabbana из-за скандала, разразившегося по поводу рекламы фирмы, которую многие в Китае посчитали расистской и оскорбительной.
На этой неделе итальянский модный дом запустил рекламный ролик, в котором китайская модель с большим трудом пытается есть палочками традиционную итальянскую еду - пасту и пиццу.
По замыслу авторов реклама должна была быть смешной, но их тут же обвинили в издевательстве над китайской культурой и насаждении уничижительных стереотипов.
Китайские знаменитости призывают бойкотировать этот бренд. Разгневанные китайцы замечают, что палочки для еды - часть традиции, насчитывающей четыре тысячи лет, и утверждают, что комическая по замыслу сценка неподобающим образом уничижает древнюю культуру.
В результате Dolce & Gabbana рискует потерять один из крупнейших мировых рынков.
Ситуация еще более усугубилась, когда в "Инстаграме" были опубликованы оскорбительные высказывания в адрес Китая и китайцев, якобы сделанные основателем фирмы Стефано Габбаной. Они вызвали бурю возмущения в Китае.
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#DGlovesChina ? More like #DGdesperateforthatChineseRMB lol. In a bid to further appeal to luxury's covetable Chinese consumers, @dolcegabbana released some hella offensive “instructional” videos on the usage of chopsticks. Pandering at it's finest, but taken up a notch by painting their target demographic as a tired and false stereotype of a people lacking refinement/culture to understand how to eat foreign foods and an over-the-top embellishment of cliché ambient music, comical pronunciations of foreign names/words, and Chinese subtitles (English added by us), which begs the question—who is this video actually for? It attempts to target China, but instead mocks them with a parodied vision of what modern China is not...a gag for amusement. Dolce & Gabbana have already removed the videos from their Chinese social media channels, but not Instagram. Stefano Gabbana has been on a much-needed social media cleanse (up until November 2nd), so maybe he kept himself busy by meddling with the marketing department for this series. Who wants to bet the XL cannoli “size” innuendos were his idea? Lmao. • #dolceandgabbana #altamoda #rtw #dgmillennials #stefanogabbana #shanghai #chinese #italian #cannoli #meme #wtf #dumb #lame #chopsticks #foodie #tutorial #cuisine #italianfood #asianmodel #asian #chinesefood #dietprada
Компания тут же заявила, что ничего подобного Габбана не говорил, а инстаграм-аккаунты Dolce & Gabbana были взломаны, и извинилась за несанкционированные посты.
"Мы испытываем к Китаю и народу Китая только лишь уважение", - говорится в официальном заявлении модного дома.
В опубликованном в пятницу видеообращении Стефано Габбана и сооснователь модного дома Доменико Долче заявили, что серьезно обдумали случившееся и были глубоко опечалены эффектом, который произвели их слова.
"В свете этого культурного недоразумения мы надеемся, что сможем заслужить ваше прощение", - говорит в видеоролике Долче на итальянском, сидя рядом со своим партнером.
Полутораминутное видео было опубликовано в социальной сети Weibo - китайском аналоге "Твиттера".
Габбана также попросил прощения и принес официальные извинения китайцам, живущим по всему миру.
В конце ролика оба модельера просят простить их на китайском языке.
"Мы никогда не забудем того, что произошло, и преподанного нам урока. Подобное больше никогда не повторится", - заверяет зрителей Габбана.
Dolce & Gabbana пришлось отложить на неопределенный срок показ в Шанхае, который был запланирован на 21 ноября. Но этого оказалось недостаточно: розничные торговцы отказались продавать продукцию фирмы.
В "черную пятницу" купить товары Dolce & Gabbana будет невозможно на крупнейших торговых интернет-площадках Китая Taobao и JD.com, а также на более мелких по китайским масштабам, но тоже популярных сайтах Kaola и Secoo.
Алина Ма, помощник директора фирмы Mintel, занимающейся исследованием рынков, говорит, что реклама итальянского модного дома вызвала у покупателей недоумение и продемонстрировала, что руководство бренда не понимает местного менталитета.
"Китайцы хотят бренд, который понимает их особенности, который дает им почувствовать себя важными клиентами", - говорит Ма.
Китай - очень важный рынок для ведущих модных брендов. В 2018 году консалтинговая компания Bain & Company предсказала, что спрос на товары класса люкс в материковом Китае в ближайшее время возрастет еще на 22%.
"Китайские потребители продолжают играть ключевую роль в развитии этой индустрии", - говорится в докладе Bain & Company.
Скандальная ситуация в Китае в короткой перспективе может болезненно отразиться на бизнесе итальянского модного дома, но будет ли это иметь далеко идущие последствия, целиком зависит от того, как компания поведет себя в ближайшие дни, считают эксперты.
"Если они смогут продемонстрировать искреннее желание ближе узнать китайского потребителя, изучить особенности китайского рынка, тогда все еще может встать на свои места", - говорит аналитик Алина Ма.
Источник: Русская служба BBC