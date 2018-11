﻿ Британское побережье усыпало морскими звездами после шторма, Mixnews.lv

В мире |

В британском городе Мейблторп после штормовой погоды на берег вынесло «десятки тысяч» морских звезд, сообщает The Independent.

По словам очевидца, морские звезды заняли полосу побережья протяженностью около 200 ярдов и шириной около 10 ярдов. Еще один свидетель подчеркнул, что всего на побережье может быть около 100 тыс. звезд, так как они небольшие.

Lots of starfish and other sea creatures currently washed up on Mablethorpe beach, Lincs after Tuesday's force 8/9 Easterlies.

This is a regular occurrence here after Easterly gales @LincsLive @MaboOnline pic.twitter.com/DYfBrajoWm