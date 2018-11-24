﻿ Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам, Mixnews.lv

Reuters: Трамп хочет запретить служить в армии некоторым трансгендерам
В мире | 24 ноября 2018 года, 13:20
Администрация президента США Дональда Трампа попросила Верховный суд Соединенных Штатов пересмотреть решение нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии, передает Reuters со ссылкой на судебные документы.
24 марта Трамп подписал меморандум, запрещающий трансгендерам служить в армии. По данным агентства, позднее нижестоящие судебные инстанции заблокировали документ.
Уточняется, что Трамп выступал за запрет на службу в армии трансгендерам, страдающим гендерной дисфорией — состоянием, при котором человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины.
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/The U.S. Army