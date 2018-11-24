﻿ В Москве на дорогу обрушился бизнес-центр, Mixnews.lv

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В Москве бизнес-центр "Северянин" обрушился на проезжую часть на улице Красная Сосна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В этот момент на дороге находились транспортные средства. Улица оказалась в облаке пыли.

Согласно предварительной информации, здание готовили к сносу и начали разбирать с помощью спецтехники перед тем, как оно обрушилось.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Mark Morgan