﻿ В Москве на дорогу обрушился бизнес-центр, Mixnews.lv

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В Москве на дорогу обрушился бизнес-центр (6)

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В мире | 24 ноября 2018 года, 10:20

В Москве бизнес-центр "Северянин" обрушился на проезжую часть на улице Красная Сосна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В этот момент на дороге находились транспортные средства. Улица оказалась в облаке пыли.

Согласно предварительной информации, здание готовили к сносу и начали разбирать с помощью спецтехники перед тем, как оно обрушилось.

Источник: Polit

Фото из Flickr/Mark Morgan

Комментарии 6
Ну там....2 часа назад
Хоть разрушают старое и ветхого,а у нас все падает прямо на головы людей.
После Золитуде пошло 5 лет,а до сих пор виновных нет (!). Купи-продай важнее,чем забота о людях.
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yes3 часа назад
в России сносят, в лаптии в таких живут
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yes2 часа назад
русские с омериканцами в космос летают, пидорасы лотыши чтоб болтик сделать надо лет 500 эволюции и то в 2050 лотыши вымрут
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