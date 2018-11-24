﻿ В Москве на дорогу обрушился бизнес-центр, Mixnews.lv

В Москве на дорогу обрушился бизнес-центр (6)
В мире | 24 ноября 2018 года, 10:20
В Москве бизнес-центр "Северянин" обрушился на проезжую часть на улице Красная Сосна. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В этот момент на дороге находились транспортные средства. Улица оказалась в облаке пыли.
Согласно предварительной информации, здание готовили к сносу и начали разбирать с помощью спецтехники перед тем, как оно обрушилось.
Источник: Polit
Фото из Flickr/Mark Morgan
После Золитуде пошло 5 лет,а до сих пор виновных нет (!). Купи-продай важнее,чем забота о людях.