﻿ Фото Трампа в Wikipedia изменили на изображение пениса, Mixnews.lv

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Неизвестный пользователь заменил фотографию президента США Дональда Трампа на сайте онлайн-энциклопедии Wikipedia на изображение пениса. Об этом сообщает Newsweek.

Как отмечается, в материале о Трампе до этого стояла фотография улыбающегося президента на фоне американского флага.

По словам администратора англоязычной версии сайта Wikipedia, изображения менялись туда и обратно. Он отметил, что три редактора были вовлечены в развернутую "войну", пытаясь исправить материал.

Подчеркивается, что на данный момент аккаунты, с которых совершались хулиганские действия, были заблокированы.

Источник: Gazeta