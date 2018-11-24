﻿ Эйфелеву башню закрыли из-за протестов, Mixnews.lv

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В Париже приняли решение закрыть Эйфелеву башню для посетителей из-за акции протеста, которая проходит на Марсовом поле. Об этом сообщается на сайте самой Эйфелевой башни.

"На Марсовом поле в субботу, 24 ноября 2018 года, пройдут акции протеста. Это событие не позволяет нам принять наших посетителей в оптимальных условиях безопасности. Поэтому было решено в этот день закрыть памятник для публики", — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что купившим билеты на 24 ноября посетителям будет полностью возмещена их стоимость. В сообщении не говорится о том, когда башню вновь откроют для посетителей.

Между тем телеканал BFMTV сообщает, что семь сотрудников правоохранительных органов пострадали при нападении "желтых жилетов", сторонников протестного движения против цен на топливо во Франции.

Уточняется, что они получили легкие ранения

Как отмечается, инцидент произошел в ночь на 24 ноября в департаменте Па-де-Кале.

По информации телеканала, несколько протестующих напали на полицейский патруль в коммуне Энен-Бомон. Демонстранты также перевернули и подожгли автомобиль сотрудников правоохранительных органов.

Источник: Gazeta