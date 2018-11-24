﻿ NYT про арест рэпера Хаски: это часть "войны культур" в России, Mixnews.lv

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Американская газета The New York Times назвала арест российского рэп-исполнителя Хаски (Дмитрия Кузнецова) частью "войны культур" в России. Материал размещен на сайте газеты.

По мнению издания, арест Хаски является частью кампании, направленной на продвижение семейных ценностей в России. В материале высказывается предположение, что чиновники и другие заинтересованные группы продвигают эту политику, чтобы привлечь на себя внимание властей.

В качестве примера газета приводит депутата законодательного собрания Ленинградской области Владимира Петрова, который написал письмо генеральному прокурору России с просьбой запретить рэп-концерты в России.

На неделе полиция Краснодара возбудила уголовное дело в отношении рэпера Дмитрия Кузнецова, более известного как Хаски.

Хип-хоп-исполнителю вменяют часть 1 статьи 167 УК России ("умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба").

Ранее Хаски обвинили в мелком хулиганстве, неповиновении полиции, незаконной организации массового пребывания граждан в общественном месте и отказе пройти медицинское освидетельствование. В отношении музыканта были составлены три административных протокола. Также стало известно, что без объяснения причин был отменен концерт Хаски в Волгограде.

Рэпера задержали накануне вечером при попытке выступить возле краснодарского клуба, владельцы которого по неизвестной причине отменили концерт Хаски. Изначально выступление музыканта было запланировано в клубе Arenа Hall, однако прокуратура потребовала от организаторов отказаться от мероприятия, подчеркнув, что оно содержит признаки экстремизма. Рэпер запрыгнул на крышу автомобиля и попытался исполнить одну из своих песен, после чего был задержан.

Источник: Gazeta