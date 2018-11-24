﻿ Меркель: ЕС готов принять Украину через пять-шесть лет, Mixnews.lv

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Меркель: ЕС готов принять Украину через пять-шесть лет (14)

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В мире | 24 ноября 2018 года, 20:10

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые назвала примерные сроки вступления Украины в Европейский союз (ЕС) во время визита в Киев, передает РИА "Новости" со ссылкой на первого заместителя председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Как отмечается, это произойдет примерно через пять-шесть лет. Именно столько времени нужно Украине, чтобы стать действительным членом ЕС.

Кононенко сообщил, что такое заявление настраивает его на оптимистический лад. Он сделал акцент на том, что срок вступления Украины в ЕС прозвучал впервые от очень весомого европейского политика.

"Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня", — заключил Кононенко.

Источник: Gazeta

Комментарии 14
Лёлик33 минуты назад
Меркель: ЕС готов принять Украину через пять-шесть лет
+++ Очередная замануха для майдаунов , вы типа продержитесь лет пять , а мы потом подумаем , а за это время от страны ничего не останется , бабы уже давно в ЕС в проститутках , ну а мужики сортиры чистят...
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Лёлик39 минут назад
А тебя майдаун ждёт дурдоме , опять сбежал???
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Патриот44 минуты назад
Текст от Меркель переведён неправилино. Она сказала через тридцать- пятьдесят лет, это возможно реально!
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