﻿ Протесты в Париже: демонстрантов разгоняли слезоточивым газом и водометами, Mixnews.lv

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Вторые выходные подряд во Франции проходят акции протеста, участники которых призывают президента страны Эммануэля Макрона отказаться от повышения налога на бензин и дизельное топливо или уйти в отставку, сообщает BBC.

Несмотря на предпринятые меры безопасности и полицейское оцепление, на Елисейских полях сегодня произошли столкновения демонстрантов с силами правопорядка.

В прошлые выходные в акциях протеста по всей стране приняло участие около 280 тысяч человек. Одна участница протестов погибла: ее случайно задавило машиной.

В минувшую пятницу полиция арестовала человека, угрожавшего привести в действие взрывное устройство вблизи одного из торговых центров в городе Анже, если президент Макрон не удовлетворит требования протестующих.

За последний год стоимость дизельного топлива во Франции выросла на 23% - до 1,51 евро за литр. Повышение связано в том числе с налогами на дизельное топливо и бензин, введенными правительством Макрона. В начале 2019 года произойдет еще одно повышение, которое и привело к зарождению движения "желтых жилетов" - такие жилеты должен иметь в машине любой водитель во Франции.

Макрон утверждает, что повышение налогов на топливо необходимо, чтобы стимулировать разработки в области экологически чистого топлива и возобновляемой энергетики, а также снизить зависимость страны от нефти.