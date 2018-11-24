﻿ В Германии предъявлены обвинения бывшему охраннику концлагеря Маутхаузен, Mixnews.lv

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В Германии предъявлены обвинения бывшему охраннику концлагеря Маутхаузен (2)

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В мире | 24 ноября 2018 года, 18:50

Прокуратура Германии предъявила обвинения 95-летнему жителю Берлина в причастности к гибели десятков тысяч заключенных нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии, пишет BBC.

Согласно действующим правилам, имя подсудимого полностью не разглашается, в публичных материалах он фигурирует как Ханс Х. Как утверждается, он служил в СС охранником в Маутхаузене с середины 1944-го до начала 1945-го года.

В заявлении берлинской прокуратуры говорится, что Ханс Х. принимал участие в массовом убийстве заключенных. Он пополнил список бывших охранников лагерей смерти, которым в последнее время были предъявлены обвинения. На данный момент никаких комментариев от обвиняемого или его защиты не последовало.

Половина из 190 тысяч заключенных, содержавшихся в Маутхаузене, крупнейшем из нацистских концлагерей в Австрии, была убита. Ханс Х. обвиняется в причастности к гибели 36 223 из них.

В лагерь, расположенный в 20 км от города Линц, направляли тех, кого считали врагами нацистской власти. Заключенные, которых использовали на тяжелых работах, погибали от нечеловеческих условий труда, холода, голода, смертельных инъекций. Их травили в газовых камерах и расстреливали.

Прокуратура утверждает, что обвиняемый знал обо всех методах уничтожения и об ужасных условиях, в которых содержались заключенные. В заявлении прокуратуры Берлина говорится, что Ханс Х. непосредственно участвовал в тысячах убийств или способствовал их осуществлению. Теперь берлинскому суду предстоит решить, будет ли начат процесс по этому делу.

Среди аналогичных недавних процессов - дело 94-летнего Иоганна Ребогена, представшего перед судом по обвинениям в соучастии в массовых убийствах заключенных лагеря Штуттгоф, располагавшегося на территории современной северной Польши.

В другом судебном деле фигурирует 94-летняя обвиняемая - бывшая эсэсовская надзирательница, обвиняемая в пособничестве и подстрекательстве к массовым убийствам в концлагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Суд в Мангейме в настоящий момент принимает решение о продолжении процесса по ее делу.

Еще двое 94-летних бывших нацистов - Оскар Грёнинг и Райнхольд Ханнинг - были осуждены за преступления, совершенные ими в Освенциме, но умерли до начала их тюремного срока.

Правовая основа для подобных процессов появилась в результате изменения юридических норм после приговора, вынесенного в 2011 году Джону Демьянюку - бывшему охраннику лагеря Собибор, располагавшегося на территории оккупированной Польши. Этот судебный процесс создал прецедент для преследования бывших надзирателей за соучастие в операциях, проводившихся в концлагерях, без необходимости доказывать их личное участие в конкретных зверствах.

Комментарии 2
Рижанин1 час назад
А где они раньше были?
Почему все эти десятилетия они защищали и прикрывали нацистских убийц и даже выплачивали им пенсии?

Ответ очевиден.
Нет, никогда не отмоются своими цирковыми судами
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Latviešu Patriots52 минуты назад
Idioti, nav ko aiztikt cilvēku, kas tikai pildīja pienākumu pret savu valsti, kas bija tikai vienkāršs apsargs, kas neko nelēma!
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