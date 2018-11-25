﻿ Тереза Мэй просит британцев поддержать сделку по Brexit, Mixnews.lv

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с открытым письмом к соотечественникам с просьбой поддержать проект сделки по Brexit. Текст обращения к нации был опубликован британскими изданиями в субботу, 24 ноября.

В послании сказано, что сделка с Евросоюзом по Brexit отвечает национальным интересам страны.

"29 марта следующего года Соединенное Королевство покинет ЕС. Начнется новая глава в жизни нашего народа, и я хочу, чтобы для страны это был момент обновления и примирения", - написала Мэй.

После выхода Великобритании из ЕС страна должна вновь объединиться как единая нация и перестать делиться на тех, кто голосовал "против" и "за", добавила премьер-министр. На саммите ЕС по Brexit, который открывается 25 ноября, должно быть подписано соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза.

В субботу, 24 ноября, Испания урегулировала с Брюсселем и Лондоном ситуацию вокруг Гибралтара, она больше не будет мешать Brexit. Мадрид сможет заранее проверять и одобрять будущие договоренности, касающиеся этой британской территории.

Сделка по Brexit также должна быть одобрена в декабре в Палате общин Великобритании. Ряд экспертов указывают, что большинство депутатов настроены голосовать против соглашения.

Источник: Deutsche Welle