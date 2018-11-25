﻿ Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, Mixnews.lv

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой (12)

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В мире | 25 ноября 2018 года, 12:23

Президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозил закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегалами.

По его словам, США готовы закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.

Он также добавил, что ситуация с нелегальными мигрантами на американо-мексиканской границе очень опасна.

Трамп подчеркнул, что в США пустят только тех мигрантов, которые имеют право на получение статуса беженца.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04

Комментарии 12
))))53 минуты назад
не угадал . Но это не мешает мне оставаться здравомыслящим человеком.
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Какой факт?!1 час назад
Если бы здесь была оккупация, то сослали бы вас в резервации, как в своё время сделали ваши друзья и партнёры с индейцами. А так , в президиумах заседали, ездили по Союзу, специалистов завлекали.
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yes1 час назад
ты выебанный шведами потом немцами, потом русскими, про какую нацию ты говоришь? шлюха ты европейская
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