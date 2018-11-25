﻿ Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозил закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегалами.

....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2018 г.

По его словам, США готовы закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.

Он также добавил, что ситуация с нелегальными мигрантами на американо-мексиканской границе очень опасна.

Трамп подчеркнул, что в США пустят только тех мигрантов, которые имеют право на получение статуса беженца.

Источник: Газета.ru

Фото: flickr.com/photos/65478866@N04