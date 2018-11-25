﻿ Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой, Mixnews.lv

Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой (12)
В мире | 25 ноября 2018 года, 12:23
Президент США Дональд Трамп в Twitter пригрозил закрыть границу с Мексикой для борьбы с нелегалами.
....All will stay in Mexico. If for any reason it becomes necessary, we will CLOSE our Southern Border. There is no way that the United States will, after decades of abuse, put up with this costly and dangerous situation anymore!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 ноября 2018 г.
По его словам, США готовы закрыть границу с Мексикой, если это будет необходимо.
Он также добавил, что ситуация с нелегальными мигрантами на американо-мексиканской границе очень опасна.
Трамп подчеркнул, что в США пустят только тех мигрантов, которые имеют право на получение статуса беженца.
Источник: Газета.ru
Фото: flickr.com/photos/65478866@N04
не угадал . Но это не мешает мне оставаться здравомыслящим человеком.
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Если бы здесь была оккупация, то сослали бы вас в резервации, как в своё время сделали ваши друзья и партнёры с индейцами. А так , в президиумах заседали, ездили по Союзу, специалистов завлекали.
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ты выебанный шведами потом немцами, потом русскими, про какую нацию ты говоришь? шлюха ты европейская
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