﻿ В Британии фермер погиб при наезде грузовика: за рулем была его собака, Mixnews.lv

В Британии фермер погиб при наезде грузовика: за рулем была его собака (4)
В мире | 25 ноября 2018 года, 14:56
Фермер из Великобритании погиб при наезде грузовика, который управлялся его собственной собакой, передает The Bristol Post.
Как отмечается, мужчина завел транспортное средство и вышел из него, чтобы открыть ворота перед своим домом. Затем его питомец случайно нажал на рычаг в машине, в результате чего британец оказался зажатым между грузовиком и железными воротами. В итоге он скончался от полученных травм.
Сообщается, что тело фермера обнаружил его сын. Когда он открыл двери грузовика, то обнаружил в нем собаку.
Как сообщил представитель Управления по вопросам охраны здоровья и безопасности Великобритании, действия животного — единственное разумное объяснение инцидента.
Источник: Газета.ru
Фото: pixabay.com
А то что фермера задавила собака наверно она сама об этом рассказала журналистам. Бл*дь... ну такой бред.
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Летят в самолёте лиса за штурвалом и ворона, лиса набирает высоту и потом пикирует и так несколько раз, ворона в шоке кричит ты что делаешь, да я говорит лиса так, повыпендриваться и тут в третий раз глохнет двигатель, самолёт пекирует к земле, лиса у вороны спрашивает что делать?! Та открывает форточку и говорит, ты тут повыпендривайся а я полетела! Так и тут.
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собак в англии называют лоттуссыей
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