﻿ В результате химической атаки в Сирии пострадали более 100 человек, Mixnews.lv

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Боевики обстреляли реактивными снарядами с ядовитыми газами находящийся под контролем правительства город Алеппо. Об этом сообщает государственное агентство SАNА.

Как рассказали агентству, под удар снарядов с "токсичным газом" попал район Халидия, что привело к жертвам среди мирного населения.

Количество пострадавших в результате атаки на Алеппо, которую, по информации SANA, устроили террористы, увеличилось до 107 человек.

Симптомы пострадавших, как замечал глава департамента здравоохранения региона Зиад Хадж Таха, говорят о том, что при атаке, "вероятно, использовался хлорный газ". Пострадавшие, по его словам, страдают от удушья.​ Степень сложности ранений обратившихся за помощью людей собеседники SANA оценивают как легкие и средние. При этом некоторые нуждаются в интенсивной терапии, замечает агентство.

Сирийские военные уже нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые, по данным SANA, обстреляли район Алеппо аль-Халидия и улицу Нил ракетными снарядами, содержащими токсичные газы, сообщает корреспондент агентства.

"Сирийские [военные] ​подразделения отреагировали на источник ракет и нанесли тяжелые потери террористам", — рассказал журналист. Остальных деталей о произошедшем он не привел.

Информацию о том, что сирийская армия нанесла удар по позициям боевиков,​ РИА Новости подтвердил сирийский военный источник.

За несколько часов до этого корреспондент SANA сообщил, что район Алеппо аль-Халидия и улица Нил подверглись нападению террористов — они были обстреляны "снарядами с ядовитыми газами".

Позже террористов в нападении на жилые кварталы Алеппо обвинил в своем заявлении начальник полиции региона генерал-майор Эссам Шалли (Essam Shalli), передает SANA. О том, что случившееся свидетельствует: у членов террористических организаций есть запасы химоружия, заявил и губернатор Алеппо Хусейн Диаб.

Подобное нападение, как напоминает иранский телеканал Alalam, является нарушением договора о прекращении огня в Сирии.

"Атаку с применением отравляющих газов осуществили террористы, базирующиеся к северу от Алеппо", — уточнил источник РИА Новости. Удары по району Алеппо аль-Халидия и улице Нил также зафиксировал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Юго-восточная и северная части города Алеппо с 2012 года находились под контролем группировок сирийской оппозиции и исламистов. Под контроль правительственных сил город полностью перешел только после нескольких месяцев тяжелых боев в декабре 2016 года.

Источник: РБК