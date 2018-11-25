﻿ В Уганде на озере Виктория перевернулась яхта: не менее 13 человек погибли, Mixnews.lv

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На озере Виктория перевернулась яхта, на которой находился принц Уганды Дауди Васайя. В результате крушения погибли не менее 13 человек, принц оказался среди выживших. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на полицию Уганды.

Всего на судне находились примерно 120 человек, 70 из них спасли.

Яхта шла в районе Уганды и направлялась к пляжу Мотола. Среди пассажиров были брат короля Буганды, а также местные музыканты. Их судьба неизвестна.

Поисково-спасательные работы будут продолжаться до ночи 26 ноября.

В конце сентября на озере Виктория затонул паром MV Nyerere с около 300 пассажирами. Их точное количество неизвестно, так как вместе с судном утонул человек, продававший билеты. Согласно разным источникам, в результате крушения погибли от 207 до 218 человек. После крушения президент Танзании объявил четырехдневный траур. Паром мог затонуть, так как был перегружен и на одном из бортов скопилось слишком много людей.

Источник: "Дождь"