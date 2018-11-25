﻿ В Калифорнии локализован самый разрушительный пожар в истории штата, Mixnews.lv

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Самый разрушительный в истории американского штата Калифорния пожар Camp полностью локализован, сообщается на сайте Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты (Cal Fire).

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался 8 ноября. В результате возгорания погибли, по последним данным, 85 человек. разрушены около 14 тысяч домов, 528 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений. Над тушением пожара работает более тысячи пожарных и 73 пожарных машин. Площадь возгорания составляет чуть более 62 тысяч гектаров.

Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Калифорнию федерального финансирования, выделяемого на ликвидацию природных пожаров, если штат не решит эту проблему.

Источник: РИА Новости