﻿ Украина обвинила Россию в обстреле и захвате своих кораблей (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

Украина сообщила, что три ее боевых катера захвачены, а шесть членов экипажа - получили ранения в результате обстрела со стороны катера ФСБ России у входа в Азовское море из Черного, где с утра воскресенья российский пограничный катер протаранил украинский буксир, сообщает BBC.

Россия и Украина обвиняют друг друга в провокации. Киев утверждает, что два бронированных катера и буксир идут из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом россиян, а Москва говорит, что украинцы нарушили границу.

Глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевские власти действуют в Керченском проливе бандитскими методами - сначала используют провокацию, потом силовое давление и обвинение в агрессии.

В свою очередь Центр общественных связей ФСБ сообщил, что все три судна ВМС Украины, нарушившие российскую границу, задержаны в Чёрном море, для их принудительной остановки применялось оружие.

"Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 мск 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ, — сообщили в ФСБ. — На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование".

По информации ФСБ, "с целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие". В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны.

"Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь", — сообщили в ФСБ. В спецслужбе подчеркнули, что угрозы их жизни нет.

ЕС призвал стороны действовать максимально сдержанно по ситуации в Азовском море. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении европейской дипслужбы.

"Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасным образом возросла после инцидента, произошедшего утром между российскими и украинскими кораблями", — говорится в сообщении.

Рассчитываем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно снизить эскалацию ситуации", — говорится в заявлении дипломатической службы.

В нем подтверждена позиция верховного представителя ЕС по внешней политике о том, что "ЕС ожидает от России прекращения инспекций" судов.

Инцидент стал очередным обострением конфликта Украины и России, которая аннексировала Крым в 2014 году, а позже построила на полуостров мост через Керченский пролив.

"Катера Пограничной службы ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый", - сообщил вечером в воскресенье пресс-центр украинского флота.

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что россияне хотят захватить украинские корабли.

Между тем президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Азовском море, сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

