﻿ Украина обвинила Россию в обстреле своих кораблей (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

Украина сообщила, что ее боевой катер получил повреждения, а один член экипажа - ранения в результате обстрела со стороны катера ФСБ России у входа в Азовское море из Черного, где с утра воскресенья российский пограничный катер протаранил украинский буксир.

Россия и Украина обвиняют друг друга в провокации. Киев утверждает, что два бронированных катера и буксир идут из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом россиян, а Москва говорит, что украинцы нарушили границу.

Инцидент стал очередным обострением конфликта Украины и России, которая аннексировала Крым в 2014 году, а позже построила на полуостров мост через Керченский пролив.

"Катера Пограничной службы ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый", - сообщил вечером в воскресенье пресс-центр украинского флота.

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин утверждает, что россияне хотят захватить украинские корабли.

Российская сторона пока не сообщала о стрельбе.

Между тем президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Азовском море, сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

