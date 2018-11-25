﻿ Украина обвинила Россию в обстреле своих кораблей (ДОПОЛНЕНО), Mixnews.lv

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Украина сообщила, что ее боевой катер получил повреждения, а один член экипажа - ранения в результате обстрела со стороны катера ФСБ России у входа в Азовское море из Черного, где с утра воскресенья российский пограничный катер протаранил украинский буксир.

Russia Blocks Kerch Strait, Scrambles Aircraft Against Ukraine Navy Ships pic.twitter.com/0d5bbBoHoM — Vlad Fabian (@vlafbi) 25 ноября 2018 г.

Россия и Украина обвиняют друг друга в провокации. Киев утверждает, что два бронированных катера и буксир идут из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив и заранее предупредили об этом россиян, а Москва говорит, что украинцы нарушили границу.

Инцидент стал очередным обострением конфликта Украины и России, которая аннексировала Крым в 2014 году, а позже построила на полуостров мост через Керченский пролив.

"Катера Пограничной службы ФСБ России открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый", - сообщил вечером в воскресенье пресс-центр украинского флота.

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин утверждает, что россияне хотят захватить украинские корабли.

Российская сторона пока не сообщала о стрельбе.

Между тем президент Украины Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Азовском море, сообщил в воскресенье его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

Через надзвичайні події на Азові Президент скликав військовий кабінет. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 25 ноября 2018 г.

Breaking: Russia has opened fire on a Ukrainian vessel in the Kerch Strait. Reports indicate that Ukrainian forces have responded by firing back. pic.twitter.com/DE49pVXF2A — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 25 ноября 2018 г.

Чуть ранее ФСБ России по Крыму описало свою версию инцидента: около 07:00 по московскому времени украинские корабли "пересекли государственную границу РФ, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской федерации".

Украинские ВМС заявляют, что российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

Экипаж украинского рейдового буксира не пострадал от тарана российским кораблем. Об этом в интервью "Громадське ТВ" сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Олег Чалый.

ФСБ предупредило, что в Керченском проливе, "в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утвержденным капитаном российского морского порта" (цитата по ТАСС).

Позже в заявлении Центра общественных связей ФСБ действия украинских кораблей были охарактеризованы как провокация.

"Уже пятый час в российских территориальных водах в акватории Черного моря продолжаются провокационные действия трех судов [военно-морских сил] Украины. Их цель понятна - создать конфликтную ситуацию в этом регионе. Погранслужбой ФСБ России предпринимаются все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации украинского руководства и обеспечения безопасности судоходства", - говорилось в сообщении ЦОС.

Пресс-секретарь украинских ВМС Чалый указал, что Украина предупреждала Россию об этом плановом переходе, поэтому действия России является нарушением конвенции по морскому праву и договора о сотрудничестве по использованию Азовского моря и Керченского пролива.

Украинские корабли предупреждали утром 25 ноября береговой пост ФСБ, морские порты "Керчь" и "Кавказ" о намерении пройти через Керченский пролив, но ответа не получили, заявили в штабе ВМС Украины.

При этом, по данным штаба, уже через несколько минут были зафиксированы переговоры диспетчера порта "Керчь" с российским кораблем "Суздалец" о выявлении кораблей ВМС Украины.

Пролив перегорожен

Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"В 13.42 по информации Керчтраффикконтроля, на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение по проливу закрыто в обе стороны", - говорится в сообщении.

На странице ВМС ВСУ появился фотоснимок стоящего поперек пролива под судоходной аркой Крымского моста крупного танкера в сопровождении еще нескольких судов.

На странице ВМС ВСУ в соцсети Facebook также сообщается, что "25.11.2018 в 13.12 зафиксирован заход двух ударных вертолетов ВС РФ Ка-52 на боевой курс с захватом на сопровождение бортовыми системами управления оружием катеров Военно-морских сил ВС Украины".

Сообщения о перекрытии прохода под Крымским мостом подтверждаются и в репортаже телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"На данный момент проход под Крымским мостом полностью перекрыт. Два гражданских буксира пригнали гражданский сухогруз и тем самым перекрыли любую попытку прохода под Крымским мостом. Большое судно встало ровно поперек фарватера моста. Недалеко стоит катер морской охраны", - говорится в телерепортаже с места событий.

Россия также направила в район Керченского пролива боевую авиацию. Для патрулирования были подняты несколько штурмовиков Су-25, которые базируются в Крыму.

Морское право

МИД Украины расценил действия России в отношении кораблей ВМС ВСУ как нарушение норм Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву, говорится в заявлении ведомства.

"Провокационные действия со стороны РФ в Черном и Азовском море перешли границу и стали уже агрессивными", - заявили в министерстве.

Там констатировали, что корабли России в нарушение свободы навигации "неправомерно применили силу" по отношению к кораблям ВМС Украины.

"Такие действия несут в себе угрозу безопасности всех государств Черноморского региона, а следовательно требуют четкой реакции международного сообщества", - говорится в сообщении.

В своих заявлениях стороны ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, устанавливающую суверенитет государств над полосой в 12 морских миль от береговой линии. Принадлежность вод у берегов Крыма зависит от того, территорией какой страны считать сам Крым. Украина и большинство других стран мира не признали российскую аннексию полуострова в 2014 году.

Киев неоднократно жаловался на длительные остановки и досмотры украинских торговых судов, следующих в азовские порты Мариуполь и Бердянск, российские властями, контролирующими де-факто оба берега Керченского пролива.

В конце октября к озабоченности Украины присоединился Европарламент. "Бердянск" и "Никополь" были построены на Украине, причем совсем недавно - они приняты на вооружение в 2016 и 2018 году соответственно.

Буксир "Яни Капу" имеет более давнюю историю и несколько раз менял названия, отмечает Интерфакс. Последний раз его переименовали в рамках украинской политики декоммунизации, до этого он носил название "Красноперекопск".

Под этим названием до аннексии Крыма он базировался в Балаклаве, в марте 2014 года на нем был поднят российский флаг, однако в мае того же года российские власти передали его украинской стороне.

Источник: BBC News