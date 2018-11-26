﻿ Трамп поблагодарил самого себя за снижение цен на нефть, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за снижение цен на нефть. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо президенту Т)", — написал он, имея в виду себя. Также он отметил, что в стране снижается уровень инфляции.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 ноября 2018 г.

По данным Investing.com, в воскресенье, 25 ноября, стоимость барреля нефти марки Brent составила 59 долларов (для сравнения, 23 ноября этот показатель был ниже 61 доллара).

В одном из своих недавних твитов Трамп обрадовался мировому падению цен на нефть.

"Мировые цены на нефть обвалились. Отлично! Это все равно что налоговые льготы для США и всего мира. Наслаждайтесь! 54 доллара, которые еще недавно были 82 долларами. Спасибо Саудовской Аравии, но давайте еще ниже!",— написал он.

Снижение цен на нефть наблюдается на протяжении нескольких недель. Эксперты связывают это с неопределенностью вокруг соглашения ОПЕК по сокращению уровня добычи, санкциями США в отношении Ирана, а также наращиванию нефтедобычи в США.

Источник: Lenta.ru