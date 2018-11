﻿ Трамп поблагодарил самого себя за снижение цен на нефть, Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за снижение цен на нефть. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"Как замечательно, что цены на нефть падают (спасибо президенту Т)", — написал он, имея в виду себя. Также он отметил, что в стране снижается уровень инфляции.

So great that oil prices are falling (thank you President T). Add that, which is like a big Tax Cut, to our other good Economic news. Inflation down (are you listening Fed)!