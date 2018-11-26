﻿ Совет нацбезопасности Украины принял решение ввести военное положение, Mixnews.lv

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Совет нацбезопасности Украины принял решение ввести военное положение (6)

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В мире | 26 ноября 2018 года, 00:44

Совет национальной безопасности (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории Украины на 60 суток, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение должна утвердить Верховная рада.

Как сообщает "Интерфакс", Верховная рада Украины на внеочередном заседании в понедельник рассмотрит вопрос о введении военного положения, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Военный кабинет обратился ко мне с предложением вынести на заседание СНБО одно предложение. Это подготовка решения о введении военного положения и обращение к Верховной Раде Украины, чтобы она завтра по возможности... рассмотрела проект решения на своем внеочередном заседании", - сказал Порошенко на заседании СНБО в ночь с воскресенья на понедельник.

Напомним, Украина сообщила, что три ее боевых катера захвачены, а шесть членов экипажа - получили ранения в результате обстрела со стороны катера ФСБ России у входа в Азовское море из Черного, где с утра воскресенья российский пограничный катер протаранил украинский буксир

Комментарии 6
Реалист27 минут назад
Ну что Америке удалось таки уговорить бешеных хохлов устроить "горячую осень" в Европе . Сами , без обещанной поддержки американцев , они бы на своих тазиках сидели бы у берега и лаялись. Видно всем нетерпится проверить Россию на прочность? Надоел мир , который в конце концов обесценил все человеческие ценности , смотрю адреналин заменил мозги и кипит во многих и толкает на драчку??? А если получите и будет очень больно , не будете кричать ? И стоит ли ваша спесь тех жертв невиновных , которых вы собираетесь принести в жертву заокеанским хозяевам ваших мозгов и душ . Так и хочется сказать вам - жаль , что ваши воинственные предки , не все погибли в великой очистительной войне.
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вова12 минут назад
А не мы там курируем все? Как наш Президент заехал на выходные ,так иначалось...
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Алекс22 минуты назад
А что,по примеру Украины,надо ввести в Латвии военное положение и назначить то правительство,которое нужно заокеанским партнерам,которые ничем не гнушаются ,чтобы оставить Главного украинского еврея у власти.,даже провокациями на морских границах с Россией и подставляя своих моряков,которые,наверняка.русские и украинцы.
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