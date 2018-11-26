﻿ Совет нацбезопасности Украины принял решение ввести военное положение, Mixnews.lv

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Совет национальной безопасности (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории Украины на 60 суток, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение должна утвердить Верховная рада.

Как сообщает "Интерфакс", Верховная рада Украины на внеочередном заседании в понедельник рассмотрит вопрос о введении военного положения, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Военный кабинет обратился ко мне с предложением вынести на заседание СНБО одно предложение. Это подготовка решения о введении военного положения и обращение к Верховной Раде Украины, чтобы она завтра по возможности... рассмотрела проект решения на своем внеочередном заседании", - сказал Порошенко на заседании СНБО в ночь с воскресенья на понедельник.

Напомним, Украина сообщила, что три ее боевых катера захвачены, а шесть членов экипажа - получили ранения в результате обстрела со стороны катера ФСБ России у входа в Азовское море из Черного, где с утра воскресенья российский пограничный катер протаранил украинский буксир